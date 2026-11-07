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Mirzapur News: अभिनेश कसेरा की 77 रनों की पारी से बक्स बियर ने शिव शक्ति को नौ विकेट से हराया

Sat, 07 Nov 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:14 AM IST
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Abhinesh Kasera's 77 helped Bucks Bears beat Shiv Shakti by nine wickets
मिर्जापुर प्रीमियर लीग में मैन आफ द मैच के साथ अभिनेश कसेरा। स्रोत- आयोजक
मिर्जापुर। मिर्जापुर प्रीमियर लीग (एमपीएल) 2026 में शुक्रवार को बक्स बियर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिव शक्ति को नौ विकेट से हरा दिया। बक्स बियर की जीत में अभिनेश कसेरा की 77 रन की पारी और मो. उबैद के 50 रन का अहम योगदान रहा।
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आयोजक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शक्ति की टीम ने सात विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। बक्स बियर की ओर से आदित्य, रोहित, मो. उबैद, अभ्यांश और अनुराग ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बक्स बियर की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की। अभिनेश कसेरा ने 77 रन बनाए, जबकि मो. उबैद ने 50 और अर्शिल ने 34 रन का योगदान दिया। टीम ने एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और नौ विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। शिव शक्ति की ओर से हार्दिक हिंद को एकमात्र विकेट मिला।
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