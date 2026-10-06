फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   679 candidates successful in the race for recruitment in PAC

Mirzapur News: पीएसी में भर्ती की दौड़ में 679 अभ्यर्थी सफल

Tue, 06 Oct 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
679 candidates successful in the race for recruitment in PAC
आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ लगाते अभ्यर्थी। स्रोत- पीएसी
मिर्जापुर। 39वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2025 के तहत चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के तीसरे दिन सोमवार को 679 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की। परीक्षा के लिए 875 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 50 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 825 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया।
विज्ञापन

सेनानायक नैपाल सिंह और उपसेनायक देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ कराई गई। दौड़ में शामिल 825 अभ्यर्थियों में से 679 सफल घोषित किए गए, जबकि 146 अभ्यर्थी निर्धारित मानक पूरा नहीं कर सके। परीक्षा के दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विज्ञापन

अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच निर्धारित मानकों के अनुसार की गई। सेनानायक नैपाल सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed