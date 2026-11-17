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दूर-दराज के गांवों और जनपदों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सेवटी नदी में स्नान कर मां के दरबार में मत्था टेका। भक्तों ने माला, फूल, नारियल, चुनरी, हलवा और पूरी चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में घंटा-घड़ियाल और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई। मंदिर प्रबंधक प्रकाश चंद्र शुक्ला, ज्ञान चंद्र शुक्ल और सुभाष चंद्र शुक्ल सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करते रहे। वहीं, मंदिर परिसर के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहा। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होने और शौचालय क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। दर्शन के बाद लोगों ने मेले में लकड़ी से बने घरेलू उपकरणों और अन्य सामान की खरीदारी की। बच्चों ने खिलौने खरीदकर मेले का आनंद उठाया।

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हलिया। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गड़बड़ा शीतला धाम में सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारी मंगलधारी के अनुसार, सुबह से शाम तक करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दरबार में पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। मंदिर का कपाट खुलते ही दर्शन के लिए लंबी कतार लग गई, जो देर शाम तक जारी रही।