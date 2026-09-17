Mirzapur News: सड़क के लिए 12 घंटे की भूख हड़ताल लिखित आश्वासन पर टूटा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मरीजों को चारपाई पर ले जाने की मजबूरीदांती और आसपास के गांवों की करीब 15 हजार आबादी प्रभावित है। बारिश में गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। रास्ते पर गिरने से करीब दर्जनभर लोगों के चोटिल होने की बात भी ग्रामीणों ने कही।श्रमदान से बनाया रास्ता, फिर भी नहीं सुधरी स्थितिग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने श्रमदान से रास्ता तैयार किया, मगर बरसात में वह भी बदहाल हो जाता है। सड़क की मांग को लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहिष्कार का निर्णय भी लिया जा चुका है। सपा नेता लल्लू शुक्ला ने कहा कि ग्रामीणों की सड़क की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने आंदोलन में आगे भी साथ देने की बात कही।एक माह में काम शुरू कराने का आश्वासनबुधवार शाम एसडीएम सदर महेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को एक माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नायब तहसीलदार अरविंद कुमार पांडेय, बीडीओ पहाड़ी मुनीश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल समेत संजय पाल, रामचंद्र मौर्य, पंकज बिंद, सुनील कुमार और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।