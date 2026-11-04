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Mirzapur News: प्री स्टेट के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस में चयनित हुए 11 लघु शोध पत्र

Wed, 04 Nov 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:36 AM IST
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11 short research papers selected for the Bal Vigyan Congress
अपने लघु शोध पत्र प्रस्तुत करते बाल वैज्ञानिक,, सोशल मीडिया
- 32 वीं जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस
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मिर्जापुर। लोहंदी कला स्थित साईं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज में मंगलवार को 32 वें जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 69 स्कूलों के 139 बाल वैज्ञानिकों ने लघु शोध पत्र प्रस्तुत किये। इसमें से 11 लघु शोध पत्र प्री स्टेट के लिए चयनित किए गए।

कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि प्राचार्य व उपनिदेशक डायट विमलेश त्रिपाठी, अर्थ संख्या अधिकारी बबन मौर्या, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने की। जिला समन्यवक सुशील कुमार पांडेय व जयपी राय ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम के उद्देश्य, प्रोजेक्ट मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में जानकरी दी। मूल्यांकन डॉ. आलोक कुमार सिंह, डॉ. सौरभ करुनमय, डॉ. प्रमोद कुमार प्रजापति,प्रिन्सी पांडेय, डॉ. कंचन पड़वाल, डॉ. राजन कुमार, डॉ. शरवन कुमार, डॉ. गिरीश तंतुवे, डॉ. अजित कुमार, डॉ. एस एन सिंह, डॉ. अमितोष कुमार, डॉ. तुलसी रमन पी, डॉ. सौरभ ज़िंग्वे, डॉ. सविता देवगन, डॉ. एस के चंदेल, डॉ. देव नारायण सिंह, डॉ. सुधीर कुमार श्रीवास्तव, डॉ. पंकज कुमार ने किया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा आयोग सोहन लाल श्रीमाली ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साह वर्धन किया। चयनित सभी बाल वैज्ञानिको को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दो गाइड टीचर जिनके प्रोजेक्ट पिछले वर्षो में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए थे। प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। निशा सिंह, आलोक कुमार जौहरी को भी सम्मानित किया गया।संचालन संजय ने किया।
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