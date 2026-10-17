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Meerut News: किठौर में वीडियो बना रहे युवकों से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 09:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 09:51 PM IST
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Youths recording a video in Kithaur assaulted; FIR registered
संवाद न्यूज एजेंसी
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माछरा। किठौर थाना क्षेत्र के अमरपुर ग्राम के पास बाइक पर वीडियो बना रहे दो युवकों से मारपीट और गाली-गलौज हुई। पीड़ित आशीष की तहरीर पर पुलिस ने पांच अज्ञात युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।


माछरा निवासी आशीष ने बताया कि बीते दिन शाम को वह चचेरे भाई उज्ज्वल के साथ बाइक से जा रहा था। अमरपुर के पास दो बाइकों पर सवार करीब पांच अज्ञात युवकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर दोनों युवकों से मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि अज्ञात में मामला पंजीकृत है। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी।
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