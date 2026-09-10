Meerut News: मछली पकड़ने के विवाद में युवक को पीटा, रुपये-मोबाइल लूटा

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सरधना। कपसाड़ गांव के पास नाले पर मछली पकड़ रहे युवक के साथ तीन युवकों ने मारपीट कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसकी जेब से 11,500 रुपये और मोबाइल निकाल लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने अभद्रता की। युवक ने अटेरना चौकी पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।इंद्रानगर निवासी अनीस पुत्र इस्माइल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह बृहस्पतिवार को कपसाड़ के नाले के पास मछली पकड़ रहा था। तीन युवक वहां पहुंचे और उससे नाम पूछने लगे। आरोप है कि नाम बताते ही तीनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी जेब से 11,500 रुपये और मोबाइल निकाल लिया। आरोप है कि युवकों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। अनीस के अनुसार, मारपीट के बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर पास के ईंख के खेत में घुस गया और अपनी जान बचाई।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद और मारपीट का सामने आया है। लूट के आरोप की भी जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।