Meerut News: शराब पीने से मना करने पर युवक पर किया जान लेवा हमला, प्राथमिकी दर्ज

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सरधना। भमौरी निवासी युवक के साथ मारपीट कर सिर पर धारदार वस्तु से हमला कर घायल कर दिया। आरोप है कि रास्ते में साथ मौजूद युवकों ने शराब पी रखी थी और उसे भी शराब पीने के लिए कहा। मना करने पर गाली-गलौज के बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इसी दौरान किसी आरोपी ने उसके सिर पर किसी चीज से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।भमौरी निवासी अजय सिंह के अनुसार, सेंट चार्ल्स तिराहे पर उसका मकान है। वह अपने मित्र गौरव प्रताप सिंह और राजू के साथ वहां गया था। आरोप है कि इसी दौरान भमौरी निवासी मोनू अपने दो-तीन साथियों के साथ उसके मकान पर पहुंचा। मोनू ने उसे घूमने चलने के लिए कहा। इस पर वह उनके साथ चला गया। युवकों ने शराब पी रखी थी और उसे भी शराब पीने के लिए कहने लगे। उसके मना करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद विवाद बढ़ने पर उसके साथ मारपीट की गई।आरोप है कि इसी दौरान किसी युवक ने उसके सिर पर किसी वस्तु से वार कर दिया। सिर में चोट लगने से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। आरोप है कि घटना के बाद युवक उसे अस्पताल के पास छोड़कर भाग गए। चोट लगने के कारण वह वहीं पड़ा रहा। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए ले गए।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।