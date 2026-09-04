Meerut News: अज्ञात वाहन की टक्कर से यतीश की मौत की पुष्टि

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- पत्नी ने पूर्व पति पर लगाया था हत्या की धमकी देने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग-334 पर नौगजा पीर के पास क्षत-विक्षत शव मिलने के मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। लोहियानगर पुलिस ने मृतक यतीश शर्मा उर्फ वासु के परिजनों को साथ लेकर हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में युवक रात करीब 10:27 बजे बिजली बंबा पुलिस चौकी के पास बाइक से घर की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने इसके बाद हाईवे के अन्य स्थानों पर लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली। जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परिजनों की सहमति से पुलिस ने घटना को सड़क हादसा माना है। मृतक पक्ष की ओर से अब अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ सड़क हादसे की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।लोहियानगर थाना क्षेत्र के गांव फफूंडा निवासी करीब 28 वर्षीय यतीश शर्मा कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित मनोहर लाल कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग ऑपरेटर था। बुधवार रात वह बाइक से ड्यूटी से घर लौट रहा था। देर रात उसका शव नौगजा पीर के पास सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला था। शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पत्नी परी ने गांव के ही एक युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था।बृहस्पतिवार शाम परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने परिजनों को साथ लेकर घटनास्थल और हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में युवक बिजली बंबा पुलिस चौकी के पास बाइक से घर की तरफ जाते दिखाई दिया। पुलिस ने इसके बाद मार्ग में लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी देखी। जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे हत्या की आशंका की पुष्टि हो सके। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है।-धमकी के आरोप की भी हुई जांचयतीश ने दो महीने पूर्व दिल्ली की शहनाज से शादी की थी। शहनाज ने शादी के बाद अपना नाम परी रख लिया था। परी का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसके पति को धमकी दी थी। इसी आधार पर परिजनों ने पहले हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया है। सीओ कोतवाली का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। युवक के मोबाइल की सीडीआर की भी जांच की जा रही है।