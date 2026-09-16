Meerut News: बराबरी पर छूटी यश और निशांत की कुश्ती

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संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली। रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव मऊखास में तीन दिवसीय विशाल दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुल 30 कुश्तियां हुई।सबसे बड़ी कुश्ती यश पहलवान भनेटा और निशांत पहलवान बढ़ा कैथवाडा की बीच हुई दोनों पहलवानों के बीच काफी देर तक जोरदार मुकाबला चला। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी देने के लिए खूब दावपेंच अपनाए लेकिन सफल नहीं हो सके। अंत में कुश्ती बराबर पर छूटी। इस मैच के रेफरी अंतरराष्ट्रीय पहलवान विकास तोमर रहे। मुकाबले के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों पहलवानों को उत्साहवर्धन किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रेम तोमर रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले दंगल युवाओं को खेलों से जोड़ने और पारंपरिक कुश्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दंगल कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालक कल्लू फौजी, राहुल तोमर, अशोक अध्यक्ष ने की। इस दौरान सिसौली स्थित अंतरराष्ट्रीय पहलवान अर्जुन अवॉर्डी अलका तोमर द्वारा चलाए जा रहे कुश्ती अखाड़े से भी पहलवान कुश्ती देखने और खेलने पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में शुभम तोमर मऊखास, नीतू तोमर सहित आयोजकों ने संभाली।