Meerut News: नेपाल बाढ़ के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ-तर्पण

रोहटा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए भोला गांव में श्रद्धांजलि सभा और यज्ञ-तर्पण का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों के लिए धैर्य और शक्ति की प्रार्थना की।ज्योतिषाचार्य कुलदीप शर्मा ने विधिविधान से यज्ञ और तर्पण कराया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। कुलदीप शर्मा ने कहा कि सामूहिक यज्ञ और तर्पण दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि और शांति की प्रार्थना का धार्मिक माध्यम है। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में शालीन राणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा गांव पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।