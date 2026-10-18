Meerut News: हस्तिनापुर में आठवें नवरात्र पर मां महागौरी की पूजा

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हस्तिनापुर। ऐतिहासिक नगरी के पांडव टीले पर स्थित प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में रविवार को शारदीय नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की शांति की कामना की।मंदिर में दिनभर धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ का सिलसिला चलता रहा। रविवार को नगर पंचायत चेयरपर्सन पति प्रवीण खटीक मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता के दर्शन कर क्षेत्र में सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। आचार्य मुकेश शांडिल्य ने श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना कराई, जबकि पंडित चंद्रप्रकाश शुक्ला ने हवन-यज्ञ संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने माता को फल, फूल और प्रसाद अर्पित किया। महिलाओं ने व्रत रखकर मां दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और भजन-कीर्तन के माध्यम से माता की आराधना की।मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष सुदेश कुमार ने मां महागौरी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मां महागौरी को सौभाग्य, सौंदर्य, धन-संपदा और सुख-समृद्धि की देवी माना जाता है। माता के वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं तथा उनकी चार भुजाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी अपने भक्तों को सुख-शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अध्यक्ष ने बताया कि नौवें दिन सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन और मूर्ति विसर्जन होगा।