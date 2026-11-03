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Meerut News: हस्तिनापुर में वाशिंग मशीन ठीक करते मजदूर की करंट से मौत

Tue, 03 Nov 2026 10:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:16 PM IST
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Worker repairing a washing machine in Hastinapur dies from electric shock
करंट से परमजीत की मौत के बाद जांच को सीएचसी पहुंची थाना पुलिस स्रोत संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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हस्तिनापुर। कस्बे की आरके कॉलोनी में सोमवार देर रात 50 वर्षीय मजदूर परमजीत की वॉशिंग मशीन ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के समय उनके घर में कोई मौजूद नहीं था।

पुलिस के अनुसार, पड़ोसी ने देखा कि परमजीत अपने घर में वॉशिंग मशीन की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान मशीन में अचानक बिजली का करंट उतर आया। वह इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थीं। पड़ोसी ने परमजीत को घर के आंगन में वॉशिंग मशीन के पास बेसुध पड़ा देखा। उसने आसपास के लोगों को बुलाया और तुरंत मदद मांगी। लोगों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दुष्यंत शर्मा पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने थाने में तहरीर नहीं दी है। परमजीत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और सात वर्ष के बेटे को छोड़ गए हैं।
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सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि परमजीत की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सौंप दिया है।
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