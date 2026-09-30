Meerut News: बढ़ला में महिला का शव फंदे पर लटका मिला

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संवाद न्यूज एजेंसीपरीक्षितगढ़। बढ़ला गांंव में बुधवार शाम महिला निशा का शव बरामदे में लगे कुंदे से चुनरी से लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। नायब तहसीलदार ने पुलिस मौजूदगी में शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया।गढ़मुक्तेश्वर निवासी हुकम सिंह ने अपनी पुत्री निशा की शादी छह वर्ष पूर्व आलमगीरपुर बढ़ला निवासी धर्मवीर के बेटे सचिन के साथ की थी। शादी के बाद निशा ने तीन बच्चों के जन्म दिया। बुधवार को निशा के ससुराल पक्ष के लोग किसी कार्य से घर से बाहर गए। देर शाम निशा की ननद मीनाक्षी घर पहुंची तो भाभी का शव फंदे पर लटका देखा।चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी उस ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने शव काे नीचे उतारा और मृतका के मायके पक्ष के लोगों को खबर की। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने घटना पर पहुंच कर ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। नायब तहसीलदार परीक्षितगढ़ किठौर कुलवीर सिवाच व पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतका के पुत्र मयंक (5), पुत्री वैष्णवी (3) और नायरा (1) है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।