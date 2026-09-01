Meerut News: दो बाईकों की भिड़ंत में महिला की मौत, दो बच्चों सहित तीन घायल

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खरखौदा। कस्बे में कोल रोड पर मंगलवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।मुंडाली थाना क्षेत्र के आड़ गांव निवासी सोनू पुत्र रामजीलाल ने बताया कि मंगलवार सुबह वह अपनी ससुराल बुलंदशहर से पत्नी नीलम (25), बेटे दीपक (10) और बेटी दीपांशी (8) के साथ बाइक से गांव लौट रहा था। खरखौदा कस्बे में कोल रोड पर पहुंचने पर सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रहे बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सोनू, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार बाइक छोड़कर भागने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने नीलम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।