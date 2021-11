{"_id":"61a141b0e9592d1cda557436","slug":"when-the-child-s-cap-fell-the-husband-left-the-wife-on-the-road-now-the-wife-refused-to-go-with-her-husband-mawana-news-mrt566503961","type":"story","status":"publish","title_hn":"When the child's cap fell, the husband left the wife on the road, now the wife refused to go with her husband","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

When the child's cap fell, the husband left the wife on the road, now the wife refused to go with her husband

मेरठ ब्यूरो

Updated Sat, 27 Nov 2021 01:51 AM IST Updated Sat, 27 Nov 2021 01:51 AM IST

मवाना। चार से लापता महिला को शुक्रवार को पुलिस ने गंगानगर से बरामद कर लिया। पति ने तीन बाइक सवारों पर मारपीट कर पत्नी का अपहरण किए जाने की तहरीर दी थी। महिला की बरामदगी के बाद मामला कुछ और निकला। महिला ने पति के संग जाने से इनकार कर दिया। समझाने पर वह मां-बाप के साथ मायके चली गई।

गांव दुर्वेशपुर निवासी कपिल ने मंगलवार को थाने में दी तहरीर में बताया था कि 22 नवंबर की शाम 6.30 बजे वह पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक पर ससुराल से गांव लौट रहा था। गांवड़ी मंदिर के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर सवार तीन युवकों ने बाइक में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर पत्नी को बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। पति ने पत्नी के अपहरण का आरोप लगाते हुए एक आरोपी का नाम पुलिस को बताया था।

पुलिस ने शुक्रवार को गंगानगर से महिला को बरामद कर लिया। महिला का कहना है कि वह बाइक पर पति के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी। रास्ते में उसके बच्चे की टोपी गिर गई थी। वह उठाने के लिए उतरी तो पति बाइक लेकर चला गया। महिला ने कहा कि उसे नारी निकेतन भेज दिया जाए, लेकिन अब वह पति के साथ नहीं जाएगी। महिला के मायके व ससुराल वाले उसे समझाने में लगे थे।

थाना प्रभारी विष्णु कौशिक ने बताया कि पीड़ित ने महिला के अपहरण की झूठी सूचना दी थी। महिला समझाने के बाद मायके वालों के साथ चली गई।