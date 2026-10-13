वेस्ट यूपी में मौसम ने ली करवट: कई दिन बाद खिली धूप, तीन डिग्री तक बढ़ेगा तापमान; इस दिन बारिश के आसार

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वेस्ट यूपी में कई दिन बाद धूप निकलने से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड रहेगी, जबकि 15 से 17 अक्तूबर के बीच फिर बारिश हो सकती है।

वेस्ट यूपी में कई दिनों तक बारिश और बादलों की आवाजाही के बाद मंगलवार सुबह मौसम साफ हो गया। सुबह से निकली तेज धूप ने लोगों को राहत दी, वहीं दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ने के आसार हैं। विज्ञापन



मौसम में इस बदलाव के चलते अगले एक-दो दिन में अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि, सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 से 17 अक्तूबर के बीच मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और बारिश होने की संभावना है। विज्ञापन

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कई दिन बाद निकली धूप, बढ़ेगी गर्मी

पिछले कई दिनों से वेस्ट यूपी में बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम ठंडा बना हुआ था। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार सुबह आसमान साफ होने के साथ तेज धूप निकल आई। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।



मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए अगले एक-दो दिन में अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे में दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा।

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दिन में गर्मी, सुबह-रात में रहेगी हल्की ठंड

मौसम में बदलाव के बावजूद सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर बना रह सकता है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। तापमान में इस अंतर के चलते अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।



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15 से 17 अक्टूबर के बीच फिर बिगड़ सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 से 17अक्तूबर के बीच वेस्ट यूपी में मौसम फिर बदल सकता है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ने और बारिश होने की संभावना है। बारिश होने पर तापमान में दोबारा गिरावट आ सकती है। ऐसे में फिलहाल मौसम पूरी तरह स्थिर होने के आसार नहीं हैं।