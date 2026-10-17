Meerut News: दिव्य ज्योति लेकर लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत

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लावड़। कस्बे से मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए 160 से अधिक श्रद्धालुओं का दल तीन बसों से रवाना हुआ। श्रद्धालु मां के दर्शन कर दिव्य ज्योति लेकर कस्बे में लौटे तो लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। निशुल्क यात्रा में करीब 100 महिलाएं और 60 पुरुष शामिल रहे। यात्रा का शुभारंभ जिला मंत्री अनिल सैनी फौजी ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्रद्धालुओं ने मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर परिवार और कस्बे की सुख-समृद्धि की कामना की। दिव्य ज्योति लेकर लौटने पर कस्बे में श्रद्धालुओं का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान धार्मिक माहौल बना रहा। यात्रा के आयोजन में धीर सिंह सैनी, ब्रह्म सिंह, जितेंद्र, भागीरथ, जय सिंह, हरपाल, श्रवण, विजेंद्र, संदीप, प्रवीण आदि मौजूद रहे।