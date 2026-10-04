Meerut News: यूजीसी के विरोध में आर-पार के आंदोलन की चेतावनी

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संवाद न्यूज एजेंसीजानीखुर्द। गांव कुराली में ब्राह्मण वंशीय एकता लक्ष्य मंच की बैठक पंडित विद्याराम शर्मा के आवास पर आयोजित की गई। यूजीसी नियम वापस न लेने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।ब्राह्मण वंशीय एकता लक्ष्य मंच के महामंत्री पंडित हरिप्रकाश शर्मा ने यूजीसी के प्रति कड़ा विरोध जताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार यूजीसी को तुरंत वापस नहीं लेती है तो संगठन सरकार के खिलाफ जगह-जगह उग्र धरना-प्रदर्शन कर यूजीसी रोलबैक की मांग करेगा। चौहान पंचायत खाप एवं भारतीय सवर्ण महासभा के अध्यक्ष मनोज चौहान कुराली ने कहा कि यूजीसी की यह मांग किसी भी जाति विशेष द्वारा नहीं की गई थी। सरकार ने इसे बेवजह लागू किया है, जिससे भविष्य में सामाजिक विवाद और झगड़े बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए इसे जनहित में समाप्त किया जाना बेहद आवश्यक है।सभा की अध्यक्षता कर रहे पंडित सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सवर्ण समाज को अपनी मांगों को लेकर एकजुट होना होगा और यूजीसी रोलबैक की लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। कार्यक्रम के दौरान एक संगठनात्मक घोषणा भी की गई, जिसमें शिवम शर्मा (कुराली) को ब्राह्मण वंशीय एकता लक्ष्य मंच का जानी ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पूर्व प्रिंसिपल पंडित सुरेंद्र शर्मा ने अध्यक्षता तथा मनोज चौहान कुराली ने संचालन किया। बैठक में मेरठ, गाजियाबाद, बागपत सहित आसपास के तमाम गांवों से बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।