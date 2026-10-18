Meerut News: पितृप्रेम में भावुक विनीत भराला, जाट समाज ने दिया समर्थन

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दौराला। सिवाया टोल प्लाजा स्थित तुलसी रिसोर्ट में एकता, सम्मान और स्वाभिमान महासम्मेलन आयोजित हुआ। बसपा के सरधना विधानसभा प्रत्याशी विनीत भराला मंच पर अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। वह फूट-फूटकर रो पड़े।उन्होंने बताया कि उनके पिता ने जीवनभर सरधना क्षेत्र की जनता की सेवा की थी। उनकी हत्या कर दी गई थी। विनीत अब पिता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई वर्षों से सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि सरधना की जनता ने अवसर दिया तो विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वह सभी को साथ लेकर जनता की सेवा करेंगे। विनीत ने बताया कि इस चुनाव में उनका सब कुछ दांव पर लगा है।मंच पर विनीत को भावुक देखकर जाट समाज के लोगों ने हुंकार भरी। उन्होंने विनीत को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। जाटों ने कहा कि उन्हें जातिवाद की राजनीति नहीं आती। वे किसान के बेटे हैं और सभी बिरादरी को साथ लेकर कार्य करेंगे। महासम्मेलन में श्याम सिंह मलिक मुख्य अतिथि रहे। जिलाध्यक्ष मोहित जाटव और दिनेश काजीपुर ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर बिजेंद्र रुहासा और संचालन उपेंद्र प्रधान ने किया। इस दौरान राजपाल, संदीप, रतनलाल, डॉ. वीके, बिट्टू, कल्लू, राजेश्वर, सतपाल, सुनील, सुमित, प्रदीप, जयवीर, अनिल, अर्जुन जितेंद्र, सतवीर, राहुल आदि मौजूद रहे।