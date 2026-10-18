Meerut News: बाडम रोड पर बिजली के खंभे पर चढ़ी बेल, हादसे की आशंका

संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। कस्बे के बाडम रोड पर बिजली के खंभे पर चढ़ी बेल और आसपास उगी घास को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। इसी मार्ग पर गुरु गोबिंद सिंह स्कूल स्थित है, जहां से रोजाना छोटे बच्चे आते-जाते हैं। लोगों ने बिजली विभाग से खंभे की जांच कराने और बेल व घास हटवाने की मांग की है।स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे पर बेल चढ़ी हुई है, लेकिन इसकी सफाई और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के पास होने के कारण अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। उनका कहना है कि बिजली के खंभों और तारों के आसपास नियमित सफाई के साथ सुरक्षा जांच भी जरूरी है। लोगों ने आशंका जताई कि यदि खंभे या तारों में कोई खराबी हुई तो दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी संभावित खतरे से बचने के लिए विभाग को समय रहते निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने बिजली विभाग से बाडम रोड पर संबंधित खंभे की जांच कराने, बेल और घास हटवाने तथा बिजली के तारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।