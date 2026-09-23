Meerut News: सीसीएसयू में होगा विकसित भारत क्विज का आयोजन

15 से 29 वर्ष के युवा ले सकेंगे हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकसित भारत प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी के जरिए युवाओं को विकसित भारत-2047 की परिकल्पना से जुड़े सामान्य ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा।कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने प्रश्नोत्तरी के आयोजन और समन्वय के लिए प्रो. नीलू जैन गुप्ता और प्रो. केके शर्मा को नामित किया है। जनवरी 2027 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव-विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद-2027 का आयोजन प्रस्तावित है। कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने और प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 22 भाषाओं में विकसित भारत प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। यह प्रश्नोत्तरी भारत और विकसित भारत की परिकल्पना से जुड़े सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी। अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी के लिए स्वयंसेवक मेरा भारत प्रोफाइल पृष्ठ से संदर्भ कोड तैयार कर सकेंगे। संदर्भ कोड के माध्यम से अधिक युवाओं को जोड़ने वाले स्वयंसेवकों को दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद का विशेष अवसर मिलने की संभावना है। विश्वविद्यालय ने नामित दोनों शिक्षकों को प्रश्नोत्तरी के आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय को भेजने के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।