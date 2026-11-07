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Meerut News: विद्या क्रिकेट एकेडमी ने डीपीएस को एक रन से हराया

Sat, 07 Nov 2026 07:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:47 PM IST
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Vidya Cricket Academy defeated DPS by one run.
मेरठ। दिल्ली पब्लिक स्कूल में शनिवार को खेले गए अंडर-16 के रोमांचक क्रिकेट मुकाबले में विद्या क्रिकेट एकेडमी ने डीपीएस क्रिकेट एकेडमी को एक रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विद्या एकेडमी की टीम 18.2 ओवर में 98 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में डीपीएस की टीम 24.2 ओवर में 96 रन ही बना सकी। विद्या एकेडमी की ओर से अक्की ने चार, दिवित ने तीन और आदित्य ने दो विकेट लिए। अक्की को 13 गेंदों पर 25 रन और चार विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोच सुधीर सारण ने टीम को जीत की बधाई दी। संवाद
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