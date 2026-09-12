Meerut News: नॉर्थ अमेरिका के सांप के साथ युवक का वीडियो वायरल

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संवाद न्यूज़ एजेंसीमेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के युवक इरफान का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में युवक हाथ में नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले कॉर्न स्नेक के बच्चे के साथ दिख रहा है। वायरल वीडियो में युवक गाना गाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में लग गई है। थाना पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची।लिसाड़ी रोड स्थित एरा गार्डन निवासी इरफान का वीडियो सोशल मीडिया पर शनिवार को तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में वह हाथ में एक लाल रंग के सांप के बच्चे को ले रहा है। वीडियो में युवक कह रहा है कि आस्तीन के साथ पालने से अच्छा असली सांप पाल लो। वायरल वीडियो में दिख रहा सांप नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला कॉर्न स्नेक बताया गया है। सांप की कीमत लगभग 35 हजार रुपये तक होती है। वीडियो में युवक गाना गाता हुआ भी दिखाई दे रहा है।वायरल वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने युवक पर जानवरों की तस्करी करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो के आधार पर पुलिस युवक के घर पहुंची और पूछताछ के लिए थाने लेकर आ गई। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने कुछ दिन पूर्व अपने एक दोस्त से सांप खरीदा था। प्रथम जांच में तस्करी की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश का कहना है कि वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।