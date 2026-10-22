Meerut News: सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल, दो जेल भेजे

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मेरठ। भावनपुर थाना के गांव मुबारिकपुर निवासी अर्जुन और मोनू का बुधवार को देर शाम तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टीम गठित करते हुए गांव के बाहरी छोर पर लगी ट्यूबवेल के समीप से गिरफ्तार कर लिया। सीओ सुधीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनका चालान कर दिया है।