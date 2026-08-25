Meerut News: वर्धमान एकेडमी की छात्रा आद्या झा राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयनित

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प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग में लगभग 800 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आद्या झा ने अंडर-17 आयु वर्ग के 59–63 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार चार मुकाबलों में बढ़त बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। आद्या की इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रेखा शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।शिक्षिकाओं निधि माहेश्वरी एवं स्वाति शर्मा सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी आद्या की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। आद्या झा इससे पूर्व भी कई ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने विद्यालय और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उनके चयन से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है।