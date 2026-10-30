PET परीक्षा आज: मेरठ में 48 तो सहारनपुर में 34 केंद्रों पर इंतजाम, तलाशी के बाद मिला प्रवेश

सहारनपुर में सुबह से पहुंचने लगे अभ्यर्थी

सहारनपुर में शनिवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों का सुबह आठ बजे से ही केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। निर्धारित समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थियों की केंद्रों के बाहर कतारें लग गईं। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति दी गई।



परीक्षा शुरू होने के बाद केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के परिजन और परिचित भी मौजूद रहे। पहली पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है।



दो पालियों में आयोजित हो रही परीक्षा

PET-2026 की लिखित परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को आयोजित की जा रही है। मेरठ में परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक निर्धारित है। परीक्षा के मद्देनजर मेरठ में 30 अक्तूबर को सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा।