PET परीक्षा आज: मेरठ में 48 तो सहारनपुर में 34 केंद्रों पर इंतजाम, तलाशी के बाद मिला प्रवेश
वेस्ट यूपी के मेरठ और सहारनपुर में PET-2026 परीक्षा के लिए कुल 82 केंद्र बनाए गए हैं। सहारनपुर में परीक्षा शुरू हो गई, जबकि मेरठ में 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।
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वेस्ट यूपी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ और सहारनपुर में परीक्षा के लिए कुल 82 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सहारनपुर में शनिवार को पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई। वहीं मेरठ में 30 अक्तूबर को परीक्षा के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है।
मेरठ में 48, सहारनपुर में 34 केंद्र
मेरठ जनपद में PET-2026 की लिखित परीक्षा के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल ने 30 अक्तूबर को सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश का आदेश जारी किया है। शासन और शिक्षा निदेशक के निर्देशों के क्रम में यह फैसला लिया गया है।
वहीं सहारनपुर में परीक्षा के लिए 34 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।
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सहारनपुर में सुबह से पहुंचने लगे अभ्यर्थी
सहारनपुर में शनिवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों का सुबह आठ बजे से ही केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। निर्धारित समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थियों की केंद्रों के बाहर कतारें लग गईं। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति दी गई।
परीक्षा शुरू होने के बाद केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के परिजन और परिचित भी मौजूद रहे। पहली पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है।
दो पालियों में आयोजित हो रही परीक्षा
PET-2026 की लिखित परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को आयोजित की जा रही है। मेरठ में परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक निर्धारित है। परीक्षा के मद्देनजर मेरठ में 30 अक्तूबर को सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा।