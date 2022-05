{"_id":"6272b73b68eb2069024910f4","slug":"up-news-beaten-up-between-in-policemen-and-muslim-women-in-meerut","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ में जमकर बखेड़ा: मारपीट के दौरान महिला ने सैंडल निकालकर पुलिसकर्मी के मुंह पर मारी, वर्दी भी फाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Thu, 05 May 2022 12:31 AM IST