Meerut News: सरकारी नाली में डेयरी का गंदा पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, दो किसान घायल

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जानी खुर्द। थाना जानी क्षेत्र के गांव भूपगढ़ी के जंगल में बुधवार देर शाम पशु डेयरी से निकलने वाले गंदे पानी और गोबर को सरकारी नाली में बहाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दो किसान घायल हो गए, जबकि उनकी बाइकें भी क्षतिग्रस्त कर दी गईं।भूपगढ़ी निवासी नवीन और अन्य ग्रामीणों के खेत सिसौला गांव के पास स्थित हैं। किसानों के खेतों के पास ही सिसौला निवासी तैमूर की पशु डेयरी है। नवीन सहित एक दर्जन से अधिक किसानों का आरोप है कि तैमूर अपनी डेयरी से निकलने वाला गोबर और गंदा पानी खेतों की तरफ जाने वाली सरकारी नाली में बहा देता है। यह गंदा पानी बहकर किसानों के खेतों में चला जाता है, जिससे उनकी फसलें लगातार खराब हो रही थी।बुधवार देर शाम इसी बात को लेकर किसानों और तैमूर पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्षो में जमकर लाठी-डंडे चले। संघर्ष के दौरान भूपगढ़ी निवासी किसान नवीन और वंश गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने किसानों की बाइकों में भी तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया।सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत डॉक्टरी परीक्षण व उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पीड़ित किसान नवीन की ओर से जानी थाने में करीब एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात की तहरीर दी गई है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि डेयरी का गंदा पानी बहाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।