Meerut News: नानू गंग नहर में आए दो शव, तेज बहाव में बह गए आगे

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सरधना। गंगनहर में बुधवार को करीब दस मिनट के अंतराल में दो शव बहते दिखाई देने से भीड़ लग गई। नानू पुल के पास ग्रामीणों ने दोनों शवों को गंगनहर में बहते देखा और पुलिस को सूचना देने का दावा किया। तेज बहाव के चलते दोनों शव आगे की ओर बह गए।बुधवार को नानू पुल के पास मौजूद ग्रामीणों की नजर गंगनहर में उतराते एक शव पर पड़ी। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने नानू पुल चौकी पुलिस को इसकी जानकारी दी। करीब दस मिनट बाद उसी स्थान के आसपास गंगनहर में दूसरा शव भी दिखाई दिया। दोनों शव पानी के तेज बहाव में बहते हुए आगे निकल गए। ग्रामीणों का कहना है कि कांवड़ पटरी मार्ग पर सलावा, अटेरना, दौराला, नानू, पूठखास और भोला झाल समेत छह पुलिस चौकियां हैं। इसके अलावा मार्ग तीन थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसके बावजूद दोनों शवों के गंगनहर में दिखाई देने के बाद समय रहते उन्हें बाहर निकालने का प्रयास नहीं हो सका।वहीं, रोहटा थाना प्रभारी पूजा पंवार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस को मौके पर भेजा गया था, लेकिन तब तक दोनों शव भोला झाल की ओर बह गए थे। उन्होंने बताया कि भोला झाल चौकी को भी सूचना दे दी गई थी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि इस संबंध में थाना पुलिस से जानकारी की जा रही है। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।