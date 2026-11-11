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Meerut News: थाने के सामने से बाइक चोरी मामले में दो गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
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Two arrested in bike theft case from in front of police station
खरखौदा पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक चोर (पुलिस)
खरखौदा (मेरठ)। थाने के सामने से बाइक चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 29 अक्तूबर को गांव अतराड़ा निवासी रमेश कुमार की बाइक थाने के सामने से चोरी हो गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। थाना प्रभारी अजय अवाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए जयकुमार उर्फ जोनी निवासी अकबरपुर गढ़ी, थाना हस्तिनापुर और विकास उर्फ सुरेंद्र निवासी चुड़ियाला, थाना भोजपुर, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की गई है। संवाद
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