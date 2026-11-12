Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Trials for state-level competitions begin today

Meerut News: प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए ट्रायल आज से

Thu, 12 Nov 2026 06:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:11 PM IST
विज्ञापन
Trials for state-level competitions begin today
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक-बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 नवंबर तक आगरा में किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 13 नवंबर को दोपहर बाद कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। मंडलीय ट्रायल 16 नवंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक अमरोहा में होगा।

इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 16 नवंबर को दोपहर बाद कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। मंडलीय ट्रायल 17 नवंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 नवंबर तक अलीगढ़ में किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 24 नवंबर को दोपहर बाद और मंडलीय ट्रायल 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला वाॅलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 29 नवंबर तक आगरा में होगा। इसे लेकर जिला स्तरीय ट्रायल 20 को दोपहर बाद और मंडलीय ट्रायल 21 को सुबह 11 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed