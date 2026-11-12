Meerut News: प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए ट्रायल आज से

मेरठ। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक-बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 नवंबर तक आगरा में किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 13 नवंबर को दोपहर बाद कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। मंडलीय ट्रायल 16 नवंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक अमरोहा में होगा।इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 16 नवंबर को दोपहर बाद कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। मंडलीय ट्रायल 17 नवंबर को सुबह 11 बजे से होंगे। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 नवंबर तक अलीगढ़ में किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 24 नवंबर को दोपहर बाद और मंडलीय ट्रायल 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला वाॅलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 29 नवंबर तक आगरा में होगा। इसे लेकर जिला स्तरीय ट्रायल 20 को दोपहर बाद और मंडलीय ट्रायल 21 को सुबह 11 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे।