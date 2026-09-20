Meerut News: टच टाइटन ने सीजेपी को एक विकेट से हराया

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मेरठ। आईआईएमटी एकेडमी में चल रहे विंटर कप में रविवार को फाइनल मैच टच टाइटन और सीजेपी स्टार टीम के बीच के खेला गया। इसमें टच टाइटन की टीम ने 1 विकेट से मैच जीता। सीजेपी स्टार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए। इसमें आदित्य सिंह ने 75, वीरेंद्र नेगी ने 47 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में दीपक और अखिल ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टच टाइटन की टीम ने 19.5 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए और एक विकेट से मैच जीता। टीम की ओर से तपन ने 90 और निखिल ने 51 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में अनुराग ने 4, आदित्य ने 3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच तपन चौधरी को चुना गया। इस मौके पर कोच प्रभास ने खिलाड़ी को सम्मानित किया। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी