आज का कार्यक्रम : रोटरी क्लब के सदस्यों ने डांडिया नृत्य किया

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मेरठ। रोटरी क्लब मेरठ की ओर से बृहस्पतिवार शाम आईएमए सभागार में नवरात्र और दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में पारिवारिक सभा आयोजित की गई। इसमें सदस्यों ने डांडिया नृत्य किया। समारोह का शुभारंभ पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद शर्मा ने अध्यक्ष संजय शर्मा को कॉलर पहनाकर किया। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। संचालन पूर्व अध्यक्ष तृप्ति मित्तल ने किया। राशि अग्रवाल ने राम स्तुति प्रस्तुत की। सपना अग्रवाल और ऋतु अग्रवाल ने अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई। कई सदस्यों ने महिषासुर मर्दिनी स्तुति की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। शशि शर्मा, प्रियंका सिंघल सहित अन्य सदस्यों ने गरबा प्रस्तुत किया। सभी ने डांडिया और गरबा के गीतों पर नृत्य किया। अध्यक्ष संजय शर्मा और सचिव मनोज सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभी ने रात्रिभोज का आनंद लिया। कार्यक्रम में अजय कुमार, संजय मित्तल, नीरज कुमार, राजेश अग्रवाल, शशि शर्मा, प्रियंका सिंघल आदि मौजूद रहे। संवाद