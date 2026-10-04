Meerut News: व्हील वर्क्स पर तीन युवकों ने कर्मचारी को पीटा

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संवाद न्यूज एजेंसीकंकरखेड़ा। जटोली बाईपास स्थित व्हील वर्क्स पर पैसों के लेन-देन को लेकर तीन युवकों ने कर्मचारी आशीष रोडिया पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी अभिनव राठी समेत तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली निवासी आशीष रोडिया ने कंकरखेडा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि वह जटोली बाईपास स्थित व्हील वर्क्स में नौकरी करता है। 30 सितंबर को पैसों के लेन-देन को लेकर उसकी मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान युवक ने कहा कि वह खुद आकर पैसे देगा और आशीष से उसके कार्यस्थल का पता पूछा।आरोप है कि इसके कुछ देर बाद करीब 11:34 बजे सफेद रंग की दिल्ली नंबर की कार से तीन युवक व्हील वर्क्स पहुंचे। इनमें एक की पहचान अभिनव राठी के रूप में बताई गई है। युवकों ने वहां पहुंचकर पीड़ित पर हमला कर दिया। आशीष के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आईं। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।