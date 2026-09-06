Meerut News: बारिश में मकान के तीन कमरे गिरे, मलबे में तीन पशु दबे
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:24 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:24 PM IST
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एक कमरे में सो रहे परिवार के छह सदस्य बाल बाल बचे, ग्रामीणों ने मलबा हटा पशुओं को निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी
परीक्षितगढ़। गांव अहमदपुरी में शनिवार देर शाम मूसलाधार बारिश में मकान में बने पीछे तीन कमरे भराभर गिर गए। टिन शेड के नीचे बंधे तीन पशु मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के दौरान परिवार के 6 सदस्य मकान के अगले हिस्से में सोए हुए थे जो बाल बाल बच गए।
गांव अहमदपुरी निवासी सेवाराम के मकान में 6 कमरे हैं। जिसमें तीन आगे व तीन पीछे हैं। शनिवार शाम करीब सात बजे मूसलाधार बारिश के चलते मकान में बने पीछे तीन कमरे भराभर गिर गए तथा टिन शेड के नीचे बंधे तीन पशु मलबे में नीचे दब गए। सेवाराम पत्नी राजवती, रिंकू पत्नी परमीता पुत्र मनुज, पुत्री शगुन, सुरभि अगले कमरे में सोए हुए थे। मकान की गिरने की आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे और शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से तीन पशुओं को बाहर निकाला, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साइकिल सहित अन्य सामान भी दब गया। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
परीक्षितगढ़। गांव अहमदपुरी में शनिवार देर शाम मूसलाधार बारिश में मकान में बने पीछे तीन कमरे भराभर गिर गए। टिन शेड के नीचे बंधे तीन पशु मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के दौरान परिवार के 6 सदस्य मकान के अगले हिस्से में सोए हुए थे जो बाल बाल बच गए।
गांव अहमदपुरी निवासी सेवाराम के मकान में 6 कमरे हैं। जिसमें तीन आगे व तीन पीछे हैं। शनिवार शाम करीब सात बजे मूसलाधार बारिश के चलते मकान में बने पीछे तीन कमरे भराभर गिर गए तथा टिन शेड के नीचे बंधे तीन पशु मलबे में नीचे दब गए। सेवाराम पत्नी राजवती, रिंकू पत्नी परमीता पुत्र मनुज, पुत्री शगुन, सुरभि अगले कमरे में सोए हुए थे। मकान की गिरने की आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे और शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से तीन पशुओं को बाहर निकाला, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साइकिल सहित अन्य सामान भी दब गया। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
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