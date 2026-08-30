फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three injured after bike rider collides with a dog on the road and falls.

Meerut News: सड़क पर कुत्ते से टकराकर बाइक सवार गिरे, तीन घायल

Sun, 30 Aug 2026 08:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:08 PM IST
विज्ञापन
Three injured after bike rider collides with a dog on the road and falls.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। तहसील रोड पर रविवार दोपहर अचानक सड़क पर आए कुत्ते के कारण हादसा हो गया। कुत्ते से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दो बाइकों पर सवार तीन युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सभी ने हेलमेट पहना हुआ था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी सिंधु, राजेश और मोन्टू दो बाइकों से सरधना में अपने रिश्तेदार के घर आ रहे थे। तहसील रोड स्थित पशु चिकित्सालय के पास पहुंचते ही अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया। बाइक सवार संभल पाते, इससे पहले ही एक बाइक कुत्ते से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइकों पर सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे।
विज्ञापन

राहगीरों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई गई। हादसे में कुत्ते के भी घायल होने की जानकारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवकों ने हेलमेट पहन रखा था। हेलमेट होने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से बचाव हो गया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उधर, सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed