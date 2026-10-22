फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three equestrians qualified for the Army Junior National Championship.

Meerut News: तीन घुड़सवारों ने आर्मी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई

Thu, 22 Oct 2026 09:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
Three equestrians qualified for the Army Junior National Championship.
मेरठ। मेरठ के तीन घुड़सवारों ने दिल्ली में 20 से 22 अक्तूबर तक हुई आर्मी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें कर्नल एके गोस्वामी की बेटी अर्सिया गोस्वामी ने अपने घोड़े ब्रेक्जिट के साथ ड्रेसाज 70 प्रतिशत जूनियर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। सूबेदार पी विश्वनाथ के बेटे पी यश विश्वनाथ ने अपने घोड़े अमर के साथ चिल्ड्रन वन कैटेगरी ड्रेसाज 60 प्रतिशत और पी रिद्धि विश्वनाथ ने अपने घोड़े अमर व गोल्डन बॉॅय के साथ ड्रेसाज 65 प्रतिशत के साथ क्वालिफाई राउंड क्लियर किया। यह जूनियर नेशनल चैंपियनशिप दिसंबर 2026 में बंगलूरू में होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed