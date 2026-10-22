Meerut News: तीन घुड़सवारों ने आर्मी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई

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मेरठ। मेरठ के तीन घुड़सवारों ने दिल्ली में 20 से 22 अक्तूबर तक हुई आर्मी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें कर्नल एके गोस्वामी की बेटी अर्सिया गोस्वामी ने अपने घोड़े ब्रेक्जिट के साथ ड्रेसाज 70 प्रतिशत जूनियर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। सूबेदार पी विश्वनाथ के बेटे पी यश विश्वनाथ ने अपने घोड़े अमर के साथ चिल्ड्रन वन कैटेगरी ड्रेसाज 60 प्रतिशत और पी रिद्धि विश्वनाथ ने अपने घोड़े अमर व गोल्डन बॉॅय के साथ ड्रेसाज 65 प्रतिशत के साथ क्वालिफाई राउंड क्लियर किया। यह जूनियर नेशनल चैंपियनशिप दिसंबर 2026 में बंगलूरू में होगी। संवाद