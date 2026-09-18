Meerut News: मारपीट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:19 PM IST
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मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को गांव शाफियाबाद लोटी निवासी हसीन पुत्र फुरकान ने सम्मी, अंसार, सनव्वर, इब्ने और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने सम्मी, हसीन और आदिल को गिरफ्तार कर लिया। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर पहले भी मुंडाली थाना में मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया है।
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