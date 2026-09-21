Meerut News: मेरठ में एक अक्तूबर से होगा कबड्डी का रोमांच, देशभर की महिला खिलाड़ी दिखाएंगी दम

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- सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में होगी सीआईएससीई महिला कबड्डी नेशनल चैंपियनशिपसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। शहर में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। कंकरखेड़ा स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में एक अक्तूबर से सीआईएससीई नेशनल गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप होगी। इसमें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की महिला कबड्डी खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। सीआईएससीई के 2026 खेल कैलेंडर में मेरठ को इस प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है और मुख्य मुकाबले एक से तीन अक्तूबर तक होंगे। इसमें देशभर से महिला कबड्डी खिलाड़ी शामिल होंगी।आयोजकों के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों से टीमों की एंट्री शुरू हो चुकी है। अभी तक राज्यों की टीम की ओर से एंट्री करा दी गई है। कुल 16 क्षेत्रों से टीमों के पहुंचने की उम्मीद है।इन क्षेत्रों से पहुंचेंगी टीमेंचैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, बिहार-झारखंड, कर्नाटक-गोवा, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, ओडिशा, तमिलनाडु-पुडुचेरी-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरला और छत्तीसगढ़ की टीमों ने विभिन्न आयु वर्गों में एंट्री दर्ज कराई है। इसके अलावा अभी तमिलनाडू, ओवरसीज, नॉर्थ ईस्ट आदि की एंट्री आनी बाकी है। इनमें तीनों आयु वर्गों अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 में सभी टीम की ओर से भागीदारी दर्ज कराई गई है। सीआईएससीई की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक रिपोर्टिंग होगी। एक से तीन अक्तूबर तक राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले होंगे। चार अक्तूबर को प्रतियोगिता समाप्त होगी।स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई तैयारीस्कूल की प्रधानाचार्या सिस्टर मारिशा ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर अधिकांश तैयारी की जा चुकी है। मैदान भी लगभग तैयार हो चुका है। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह स्कूल प्रबंधन केे लिए भी बड़ा अवसर है। प्रतियोगिता बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित की जाएगी। वहीं स्कूल के खेल शिक्षक संदीप भी तैयारी में जुटे रहे।