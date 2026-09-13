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Meerut News: पंजाबी कक्षा के बच्चों ने प्रकाश पर्व मनाया

Sun, 13 Sep 2026 05:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:08 PM IST
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The students of the Punjabi class celebrated the Festival of Lights.
मेरठ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसायटी और गुरु सिंह सभा थापरनगर के तत्वावधान में पंजाबी कक्षा के बच्चों ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया। बच्चों ने गुरुबाणी पाठ, सिख इतिहास और गुरुमत शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया। संस्था प्रभारी सेवादार रणजीत सिंह जस्सल ने कहा कि सिख इतिहास गौरवमयी इतिहास है। परीक्षा और उपस्थिति के आधार पर मेहरामत कौर, महरूप जीत कौर, तवयन कौर, प्रभलीन कौर, असीस कौर, मन्नत कौर, गुरुप्रताप सिंह, हरजस सिंह और अवनीध कौर को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में पंजाबी शिक्षक बक्शदीत सिंह, सुरजीत कौर और खारविन कौर भी मौजूद रहीं। ब्यूरो
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