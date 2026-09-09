Meerut News: गांधी बाग में 12 से सजेगा मास्टर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी का मंच

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आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटामेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच मैच से होगी शुरूआतसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन(एमडीसीए) की ओर से 17वीं मास्टर वैभव टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 12 सितंबर को गांधी बाग क्रिकेट मैदान में होगा। प्रतियोगिता में मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद समेत विभिन्न जिला क्रिकेट एसोसिएशनों की आठ टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मुकाबला 19 सितंबर को सुबह 9 बजे गांधी बाग मैदान में ही खेला जाएगा।टूर्नामेंट के उद्घाटन 12 सितंबर को सुबह 8 बजे होगा। ग्रुप-ए का पहला मुकाबला मेरठ (रेड) और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन के बीच होगा। प्रतियोगिता को लेकर आठ टीम को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में एमडीसीए मेरठ रेड, डीसीएए क्रिकेट एसोसिएशन आगरा, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन और मुजफ्फरनगर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम शामिल है। ग्रुप बी में एमडीसीए मेरठ ब्लू, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ, डीएसए मुरादाबाद, अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की टीम हिस्सा लेंगी। ग्रुप चरण में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ग्रुप-ए के मैच 12 से 14 सितंबर और ग्रुप-बी के मैच 15 से 17 सितंबर तक होंगे। सभी लीग मुकाबले गांधी बाग क्रिकेट मैदान में ही खेले जाएंगे।18 सितंबर को दोनों सेमीफाइनल और 19 को फाइनललीग मुकाबलों के बाद 18 सितंबर को दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। सुबह 8 बजे ग्रुप-ए की नंबर एक टीम और ग्रुप-बी की नंबर दो टीम आमने-सामने होंगी। दोपहर 12 बजे ग्रुप-बी की नंबर एक टीम और ग्रुप-ए की नंबर दो टीम के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। फाइनल 19 सितंबर को सुबह 9 बजे खेला जाएगा। फाइनल में दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। प्रतियोगिता में मेजबान मेरठ की एमडीसीए मेरठ रेड और एमडीसीए मेरठ ब्लू नाम से दो टीमें उतरेंगी। ऐसे में मेरठ क्रिकेट प्रेमियों की नजर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर रहेगी।मेरठ के कई स्टार खिलाड़ी खेलते आएंगे नजरमास्टर वैभव चैंपियंस ट्रॉफी में मेरठ के कई स्टार क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे। मेरठ के आईपीएल स्टार समीर रिजवी, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार, रितुराज शर्मा समेत कई बड़े क्रिकेटर यहां मैदान पर खेलते नजर जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ और अन्य जिलों की टीम से भी कई बड़े क्रिकेटर यहां मेरठ पहुंचने की उम्मीद है। गाजियाबाद टीम से यहां स्वातिक चिकारा जैसे क्रिकेटर खेलते नजर आ सकते हैं।