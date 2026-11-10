Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Senior Women's Boxing Championship will be held in Jhansi from November 14 to 17.

Meerut News: झांसी में 14 से 17 नवंबर तक होगी सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता

Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:26 PM IST
विज्ञापन
The Senior Women's Boxing Championship will be held in Jhansi from November 14 to 17.
पहले 6 से 9 अक्तूबर तक होनी थी प्रतियोगिता, खेल निदेशालय ने जारी किए संशोधित आदेश
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज़ एजेंसी
मेरठ। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब यह प्रतियोगिता झांसी में 14 से 17 नवंबर तक आयोजित होगी। पहले प्रतियोगिता छह से नौ अक्तूबर तक प्रस्तावित थी। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से सभी क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

खेल निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अनुरोध पर प्रतियोगिता की तिथियों में बदलाव किया गया है। सभी मंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी टीम की खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही खिलाड़ियों से संबंधित सभी औपचारिकताएं समय से पूरी कराने को कहा गया है। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह का अतिरिक्त व्यय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed