Meerut News: सात नवंबर तक जारी रहेगा माटीकला मेला

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मेरठ। बेगमपुल के पास राजकीय इंटर कॉलेज में लगाया जा रहा क्षेत्रीय माटीकला मेला सात नवंबर तक जारी रहेगा। यह मेला एक नवंबर को शुरू हुआ था। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के माटीकला बोर्ड की पंजीकृत इकाइयां हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य पंजीकृत इकाइयों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक कलाओं का संरक्षण करना और आमजन को मिट्टी के उत्पादों के प्रति जागरूक करना है। इसमें काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ब्यूरो