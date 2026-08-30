Meerut News: दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर विधान कराया

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मेरठ। आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर फूलबाग कॉलोनी में भक्तामर विधान कराया गया। आयोजन का सौभाग्य कोषाध्यक्ष विनोद जैन-शशि जैन एवं राहुल जैन-पूजा जैन परिवार को प्राप्त हुआ। सुबह श्रीजी का अभिषेक व शांतिधारा हुई। शाम को आदिनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा के समक्ष संस्कृत के 48 श्लोकों का पाठ कराया गया। इसके बाद सामूहिक आरती हुई। राजेंद्र जैन ने सिद्धांतों एवं महिमा पर आधारित कथाएं सुनाईं। लकी ड्रा के माध्यम से दो पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में नवीन जैन, हेमंत जैन, अतुल, रमेश, संजय, विनय रहे। ब्यूरो