Meerut News: डांटने पर किशोर घर से निकला, पुलिस ने 20 किलोमीटर दूर से तलाशा

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गंगानगर। धनपुर गांव निवासी 13 वर्षीय एक किशोर परिजनों के डांट के बाद घर से नाराज होकर निकल गया। सूचना पुलिस को दी गई।

पिता के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे उनका बेटा घर से निकल गया। परिजनों की तलाश के बाद नहीं मिलने पर इंचौली थाना पुलिस को सूचित किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर मैसेज और बच्चे का फोटो शेयर किया। कुछ लोगों ने बताया बच्चे को पैदल कुनकुरा रास्ते पर मवाना रोड की ओर आता हुआ देखा है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी देखे। रात करीब 9 बजे धनपुर से 20 किलोमीटर दूर किशोर को पुलिस ने गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर टेम्पो स्टैंड के पास से तलाश लिया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने बच्चे को उसके चाचा के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस के सहयोग के लिए आभार जताया।

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संवाद न्यूज एजेंसी