Meerut News: रात में घर से लापता हुई किशोरी, युवक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:09 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:09 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। जटपुरा गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के रात में घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के मामले में उसकी मां ने मुजफ्फरनगर के रुकनपुर निवासी सौरव के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी बृहस्पतिवार रात परिवार के साथ घर में चारपाई पर सोई थी। देर रात वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सुबह जानकारी होने पर परिजनों ने आसपास के अलावा रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद किशोरी की मां ने मुजफ्फरनगर जनपद के गांव रुकनपुर निवासी सौरव के खिलाफ थाना रोहटा में तहरीर दी। महिला ने बेटी को सकुशल बरामद कराने की मांग की। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपहरण का नामजद मामला दर्ज करके किशाेरी की तलाश शुरू कर दी है।
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रोहटा। जटपुरा गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के रात में घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के मामले में उसकी मां ने मुजफ्फरनगर के रुकनपुर निवासी सौरव के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी बृहस्पतिवार रात परिवार के साथ घर में चारपाई पर सोई थी। देर रात वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सुबह जानकारी होने पर परिजनों ने आसपास के अलावा रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद किशोरी की मां ने मुजफ्फरनगर जनपद के गांव रुकनपुर निवासी सौरव के खिलाफ थाना रोहटा में तहरीर दी। महिला ने बेटी को सकुशल बरामद कराने की मांग की। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपहरण का नामजद मामला दर्ज करके किशाेरी की तलाश शुरू कर दी है।
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