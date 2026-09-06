पार्टी की नीतियां जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता : देवेंद्र चौधरी

संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली। रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हसनपुर कदीम स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा की नीतियों को घर-घर तक पहुंचना पार्टी की प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि हमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और संगठन को सशक्त बनाना है। भाजपा के निवर्तमान जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए कमर कस लें, ताकि अपने चयनित प्रत्याशी को जीत दर्ज करने में कोई परेशानी न हो। भाजपा जिला अध्यक्ष हरवीर पाल ने कहा कि जिले भर में पार्टी संगठन को एकजुट होकर नई ऊर्जा के साथ काम करना होगा। इससे पूर्व कार्यक्रम के संयोजक भाजपा के निवर्तमान जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं एवं स्मृति चिह्न भेंट कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरवीर पाल ने की तथा संचालन भाजपा नेता भंवर सिंह तोमर ने किया। कार्यक्रम में नरेश त्यागी, अमित त्यागी रहदरा, पंकज भारद्वाज, योगेश त्यागी, सुनील चौहान, कुलदीप तोमर, उदय प्रताप आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।