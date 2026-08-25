Meerut News: दरोगा ने जाकिर कॉलोनी चौकी में एआईएमआईएम नेताओं के साथ मनाया जन्मदिन, जांच बैठाई
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:45 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:45 PM IST
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, फूल मालाएं डाल मनाया जा रहा था जन्मदिन
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। जाकिर कॉलोनी चौकी पर तैनात दरोगा अंकित शर्मा ने एआईएमआईएम नेताओं के साथ बावर्दी जन्मदिन मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने सीओ कोतवाली संग्राम सिंह से रिपोर्ट मांगी है। जिस एआईएमआईएम नेता अब्दुल के साथ वीडियो वायरल हुआ है, उसके खिलाफ एक मुकदमा हमले का दर्ज है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दरोगा को एआईएमआईएम नेता मालाएं पहना रहे हैं। इसके बाद वह केक काटते हैं। सभी केक उन्हें खिला रहे हैं। वीडियो में गाना बज रहा है। जाकिर कॉलोनी चौकी में बावर्दी दरोगा के जन्मदिन मनाने व केक काटने का वीडियो वायरल होते ही इसकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी से जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा। जिसके बाद एसपी सिटी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि जांच रिपोर्ट सीओ कोतवाली से मांगी है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। जाकिर कॉलोनी चौकी पर तैनात दरोगा अंकित शर्मा ने एआईएमआईएम नेताओं के साथ बावर्दी जन्मदिन मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने सीओ कोतवाली संग्राम सिंह से रिपोर्ट मांगी है। जिस एआईएमआईएम नेता अब्दुल के साथ वीडियो वायरल हुआ है, उसके खिलाफ एक मुकदमा हमले का दर्ज है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दरोगा को एआईएमआईएम नेता मालाएं पहना रहे हैं। इसके बाद वह केक काटते हैं। सभी केक उन्हें खिला रहे हैं। वीडियो में गाना बज रहा है। जाकिर कॉलोनी चौकी में बावर्दी दरोगा के जन्मदिन मनाने व केक काटने का वीडियो वायरल होते ही इसकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी से जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा। जिसके बाद एसपी सिटी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि जांच रिपोर्ट सीओ कोतवाली से मांगी है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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