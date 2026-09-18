Meerut News: विद्यार्थियों को किया खेलों के प्रति जागरूक

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकारण व खेल निदेशालय की ओर से खेलो इंडिया स्कीम के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को खेलो इंडिया सेंटर के कोच गौरव त्यागी ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव के निर्देशन में जैदी नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को खेलो इंडिया स्कीम की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को खेलों के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम खेलो के माध्यम से भी अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत मिलने वाली खेल सुविधाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने सभी बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही 40 से अधिक बच्चे खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलों का प्रशिक्षण पा रहे हैं। इस मौके प्रधानाध्यापिका शाम समेत आदि स्टाफ मौजूद रहा। संवाद

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